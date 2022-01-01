В Пермском крае синоптики предсказали дождевые паводки Сильные осадки ожидаются 7 и 8 июня Поделиться Твитнуть

В ближайшие дни в Пермском крае ожидается формирование дождевых паводков. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов ГИС-Центра ПГНИУ.

Сильные осадки из-за выхода южного циклона вероятны во вторник и среду.

В первой половине дня 7 июня зона дождей преимущественно расположится над южными и центральными районами Пермского края, включая краевой центр. Суммарное количество осадков в Перми составит от 10 до 25 мм, на юге Прикамья — 35-40 мм. Вечером 7 июня в южных районах ожидаются ливни с грозами.

В среду 8 июля в центральных и южных районах Пермского края продолжатся дожди разной интенсивности, местами вероятны грозы.

Результатом обильных осадков может стать формирование дождевого паводка на реке Бабка и её притоках.

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