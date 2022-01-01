Елена Синица
В Пермском крае выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом
Умерло ещё два человека
Поделиться
Твитнуть
За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале «Стоп коронавирус».
За эти же сутки госпитализировано три человека. Вылечились от коронавируса 55 человек, умерло двое.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 370 333 случая заражения COVID-19.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть