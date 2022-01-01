Елена Синица В Пермском крае выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом Умерло ещё два человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале «Стоп коронавирус».

За эти же сутки госпитализировано три человека. Вылечились от коронавируса 55 человек, умерло двое.





Всего с начала пандемии в регионе выявлено 370 333 случая заражения COVID-19.

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