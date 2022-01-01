Елена Синица Губернатор Прикамья предложил с 1 июля поднять размер стипендий Индексация составит 4,2% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс в краевой парламент поправки в региональный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

Так, предлагается проиндексировать на 4,2% меры социальной поддержки и стипендии. Кроме этого, на 6% проиндексируют оклады госслужащих, а также фонд оплаты труда бюджетников, на которых не распространяется действие «майских» указов.





Помимо этого, предлагается предусмотреть средства на повышение зарплаты работников бюджетной сферы («указников»).





Если депутаты парламента поддержат законопроект, то индексация произойдёт с 1 июля. Проект закона будет рассмотрен на пленарном заседании в июне.

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