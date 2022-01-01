Руководителем спортшколы «Орлёнок» в Перми назначена Светлана Носкова Ранее она работала в министерстве спорта Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Директором спортивной школы «Орлёнок» в Перми назначена Светлана Носкова. Информация об этом появилась на портале «СПАРК-Интерфакс».

Как уточняет «Коммерсант-Прикамье», смена руководителя состоялась 1 июня. Ранее Носкова была начальником отдела массовой физической культуры в краевом минспорта.

Предыдущий руководитель «Орлёнка» Ольга Михалева перешла на работу в спортивную школу олимпийского резерва «Старт».

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