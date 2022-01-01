Елена Синица Из федерального бюджета Пермскому краю выделят 150 млн руб. на развитие туристической инфраструктуры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ростуризм определил список регионов, которые получат субсидии на развитие инфраструктуры. Пермский край получит финансирование в размере 148,5 млн руб. Ещё более 16 млн руб. на эти же цели выделят из краевого бюджета. Средства реализуют в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», утверждённого президентом РФ Владимиром Путиным.

Так, 40 млн руб. регион получит на поддержку инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, сообщили в краевом минтуризма. Кроме этого, 2,1 млн руб. выделят из регионального бюджета. Эти средства предприниматели смогут получить уже в этом году в качестве субсидий на создание и развитие пляжей, а также создание и обустройство национальных туристских маршрутов.





Порядка 108,5 млн руб. (из них 5,7 млн руб. — краевые средства) направят на гранты предпринимателям по следующим направлениям: «Приобретение туристского оборудования», «Организация круглогодичного функционирования плавательных бассейнов», «Разработка новых туристских маршрутов», «Создание электронных путеводителей по туристским маршрутам» и «Создание и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья».





После того как регион получит субсидию, а также будут подготовлены нормативные документы, краевое министерство по туризму проведёт конкурсный отбор. Вся информация об условиях и результатах конкурса будет опубликована на сайте ведомства, а также в его социальных сетях.





Отмечается, что все проекты, которые получат поддержку, должны быть реализованы до декабря 2022 года.

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