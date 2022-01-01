Елена Синица В Прикамье за апрель индекс потребительских цен вырос на 1,53% Наиболее заметный прирост цен зафиксирован на продовольственные товары Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае сводный индекс потребительских цен на товары и услуги по итогам апреля 2022 года составил 101,53%. Такие данные приводит Пермьстат.

Так, если говорить о продовольственных товарах (включая алкогольные напитки), то прирост цен в апреле составил 2,28%. В то же время, по сравнению с предыдущими месяцами, в январе прирост составил 1,08%, в феврале — 1,69%, в марте — 6,83%.





Индекс потребительских цен на алкоголь в апреле составил 0,86%. Наибольший прирост индекса в первом квартале был зафиксирован в марте: +4,71% по сравнению с февралём.





В случае с непродовольственными товарами, в апреле индекс вырос на 1,22%. Если сравнивать с предыдущими месяцами, в январе индекс вырос на 0,63%, в феврале — на 0,51%, в марте — на 12,81%.





Индекс цен на услуги за этот же период вырос на 0,88%. При этом, по сравнению с предыдущими месяцами, в январе рост составил 1,12%, в феврале — 0,86%, в марте — 7,29%.

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