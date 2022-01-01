Мария Сыропятова Рядом с УДС «Молот» может появиться 16-этажный жилой дом Публичные слушания запланированы на 9 июня Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

В Перми могут увеличить этажность планируемого к возведению жилого дома по ул. КИМ, 57а. Постановление о назначении публичных слушаний об установлении на участке соответствующей подзоны подписал глава Перми Алексей Дёмкин. Дата проведения публичных слушаний — 9 июня.

Как сообщает "Коммерсант-Прикамье", строительство собирается вести ГК «ПМД».

Земельный участок по ул. КИМ, 57а находится в квартале, ограниченном Радужным сквером, улицами Металлистов и КИМ. Площадь земельного участка — 3,3 тыс. кв. м, он находится в зоне Ж-1 с ограничением высотности в 10 этажей. Дом же предполагают построить 16-этажный.

Также в квартале находятся несколько зданий, признанных аварийными. Их адреса: ул. Инженерная, 10, 12 и 14 и ул. КИМ, 53.

Напомним, территория вокруг УДС «Молот» активно осваивается застройщиками. В частности, ООО СЗ «Молот» (входит в ГК «ПМД») планировало возвести на месте стадиона «Молот» комплекс жилых домов. Проект активно обсуждался в соцсетях и СМИ. На сегодняшний момент застройщик к реализации планов не приступил.





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