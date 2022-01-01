Реконструкция моста в Осинском округе Прикамья обойдётся в 32,4 млн рублей Работы проведёт ООО «Универсал-Строй» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги конкурса на реконструкцию мостового перехода через реку Ившиха на км 68+323 автомобильной дороги «Болгары — Ю.Камский — Крылово» в Осинском городском округе Пермского края. Работы за 32,4 млн руб. проведёт ООО «Универсал-Строй». Информация появилась на портале госзаупок.

Заказчиком реконструкции выступило Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

Подрядчик приступит к работе 1 июля, срок окончания работ — 30 ноября 2022 года.

В техзадании значится выполнение земляных работ, устройство мостового перехода, трассы и дорожной одежды автомобильной дороги.

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