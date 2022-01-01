Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 16 территориях края Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирусом заболели жители 16 территорий.

В Перми заразился 31 человек, в Березниках — девять, в Краснокамском ГО — четыре.

В Чайковском и Бардымский МО заразились по три местных жителя, в Чусовском и Кунгурском — по два.

Единичные случаи инфицирования выявлены в Губахе, Пермском, Ординском, Еловском, Сивинскомй МО, а также в Лысьвенском, Оханском, Октябрьском и Осинском ГО.

Напомним, всего за период диагностики в Пермском крае Роспотребнадзор официально подтвердил в Пермском крае 370 271 случай новой коронавирусной инфекции.

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