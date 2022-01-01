Жители Пермского края могут увидеть редкий парад планет Поделиться Твитнуть

Начиная с 5 июня, жители Пермского края могут увидеть редкий парад пяти ярких планет. Об этом ТК ВЕТТА сообщил сотрудник Пермского планетария Виталий Францев.

Видимые парады с участием пяти ярких планет происходят раз в 18-20 лет, отметил специалист. С 5 июня по 10 июля можно будет увидеть Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн.

«Такое сочетание случается ещё реже, чем просто парад из пяти планет. Следующее подобное событие произойдет лишь в 2161 году!» — рассказал Виталий Францев.

Лучше всего наблюдать за парадом планет за городом, где в восточной части неба открыт горизонт.

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