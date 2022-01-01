За сутки в Пермском крае подтверждено 63 новых случая COVID-19 В ковидных стационарах в тяжёлом состоянии находятся 27 пациентов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 63 человека. Выздоровели 67, двое скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 370 271, умерших от ковида 8815.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 174 пациента, 27 из них в тяжёлом состоянии, восемь подключены к аппаратам ИВЛ.

На дому изолировано 294 местных жителя.

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