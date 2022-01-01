В Перми началось заселение четырёх новостроек Многоквартирные дома поставлены на кадастровый учёт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Управления Росреестра по Пермскому краю, на кадастровый учёт в Перми поставлены ещё четыре многоквартирных дома, в эксплуатацию введено около 70 тыс. кв. м жилья.

Жилой дом по ул. Карбышева, 49а (общая площадь 37,6 тыс. кв. м) имеет 627 помещений, в том числе 460 квартир.

ЖК «Pro жизнь» (ул. Ординская, 10, корп. 2, общая площадь 12,6 тыс. кв. м) имеет 202 квартиры и 6 нежилых помещений. Дом возведён по новой технологии — модернизированная «97 серия» панельного домостроения.

Дом по ул. Анри Барбюса,43, корп. 2 (площадь 6,1 тыс. кв. м) имеет 69 квартир и 38 нежилых помещений. Это ЖК «Дом на Анри».

Двадцатиэтажный жилой дом «Шоколад» в центре м/р Владимирский Свердловского района Перми имеет площадь 11,6 тыс. кв. м на 228 квартир со встроено-пристроенными помещениями на 1 этаже.

Управление Росреестра по Пермскому краю рекомендует новосёлам своевременно обращаться с заявлением о регистрации прав на приобретенные квартиры. Наличие документа о праве собственности позволит оформить прописку по месту жительства, заключить договоры с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, получить имущественный налоговый вычет.

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