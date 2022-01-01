Бывший министр связи Пермского края Павел Шевыров стал ИП Сфера его деятельности — розничная торговля по почте или через интернет Поделиться Твитнуть

Павел Шевыров

Константин Долгановский

Бывший министр информационного развития и связи Пермского края Павел Шевыров стал индивидуальным предпринимателем. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».

Регистрацию в качестве ИП Шевыров прошёл менее месяца назад в Москве. Сфера деятельности — розничная торговля по почте или через интернет.

Павел Шевыров был назначен министром информационного развития и связи Прикамья в феврале 2017 года. В декабре того же года покинул пост по семейным обстоятельствам, оставшись при этом советником краевого правительства в сфере информационного сектора.

И.о. министра связи был назначен первый заместитель экс-министра Игорь Никитин.

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