Во время пожара в пермском общежитии эвакуировано 211 человек Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В 18:20 4 июня в ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в студенческом общежитии ПНИПУ на ул. Дедюкина в Перми. Сильное задымление наблюдалось на 6 этаже.

Из здания эвакуировано 211 человек, погибших и пострадавших нет. На сообщение реагировали 61 человек личного состава и 18 единиц техники.

В 18:30 горение было ликвидировано. Предварительная площадь пожара 15 кв. м.

Обстоятельства и причина ЧП устанавливаются.

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