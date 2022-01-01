С 5 по 8 июня пермская телебашня окрасится в цвета амурского тигра Поделиться Твитнуть

В Перми с 5 по 8 июня городская телебашня в тёмное время суток будет иметь необычную «тигровую» подсветку. Таким образом РТРС поддерживает акцию, которую проводит Центр «Амурский тигр» в преддверии предстоящего Международного форума по сохранению тигра.

Подсветку под тигра включат также телебашни РТРС в Самаре, Ставрополе, Грозном, Ростове-на-Дону, Твери,Воронеже, Калуге, Туле, Челябинске, Костроме, Сочи, Нижнем Новгороде, Пензе, Черкесске, Назрани, Нижнекамске, Калининграде, Саранске, Якутске.

В 2000-х годах браконьерство и вырубка лесов привели к тому, что популяция амурского тигра снова начала сокращаться. Для спасения хищника в 2013 году Русским географическим обществом был учрежден Центр «Амурский тигр». Благодаря усилиям специалистов, популяция тигра начала медленно расти и учёт 2015 года показал, что она достигла 523-540 особей.

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