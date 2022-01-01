За сутки COVID-19 диагностирован у жителей 14 территорий Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавирусной инфекции за сутки выявлены у жителей 14 территорий Прикамья.

В Перми заболели 40 человек, по четыре случая заражения зафиксированы в Чусовском и Осинском округах, два человека заболели в Уинском МО.

По одному жителю заразились в Пермском, Ординском, Кунгурском МО, Чайковском, Березниках, Чернушинском, Суксунском, Лысьвенском, Добрянском и Октябрьском ГО.

За период диагностики в Пермском крае общее число случаев инфицирования, подтвержденных Роспотребнадзором, достигло 370 208.

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