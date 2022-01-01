Андрей Стрельцов «Звезда» в заключительном матче сезона обыграла «Новосибирск» Это седьмая победа подряд пермских футболистов в турнире Поделиться Твитнуть

Сегодня завершается первенство ФНЛ-2 в четвертой группе, где играют пермские клубы. «Звезда» встречалась на выезде с ФК «Новосибирск».

Хозяева сумели забить гол уже на третьей минуте встречи, но ещё до перерыва Владимир Лаптев оформил дубль. В итоге победа подопечных Валерия Петракова 2-1.





«Звезда» выдала впечатляющий финиш, одержав в последних играх семь побед кряду. Пермская команда опередила «Новосибирск» в турнирной таблице. Какое итоговое место займет «Звезда» зависит от результата матча «Амкар»-«Динамо-Барнаул», который пройдет позже. Но ниже пятого места подопечные Валерия Петракова уже не опустятся.

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