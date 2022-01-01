Елена Синица В ходе спецоперации на Украине погиб 31-летний разведчик из Пермского края Павел Дроздов погиб 21 мая Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец посёлка Усть-Коса Павел Дроздов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на администрацию Косинского округа.

Уточняется, что Павел Дроздов проходил службу по контракту в должности старшего разведчика- сапёра.





Военнослужащий погиб 21 мая. У него остались жена и двое маленьких детей. Жил с семьёй в Ульяновске

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