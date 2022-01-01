Елена Синица Запрет на полёты в аэропорты юга продлён до 12 июня Ограничения касаются 11 аэропортов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

До 12 июня продлён запрет на полёты в аэропорты юга и центральной части России. Об этом говорится на сайте Росавиации.

Ограничения касаются 11 аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты работают штатно.





Ограничения действуют со дня начала российской специальной операции на Украине 24 февраля. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.

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