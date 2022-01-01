Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Дягилевский фестиваль снова ищет статистов
Объявлен open call для участия в перформансе Кати Бочавар
Поделиться
Твитнуть
Пермский хореограф и перформер Владимир Кирьянов опубликовал в своём телеграм-канале объявление о том, что Дягилевский фестиваль объявляет набор волонтёров для участия в постановке Кати Бочавар «Территория Гамлет» (18 +).
Приглашаются девушки и женщины разного возраста для помощи в подготовке «Территории Гамлет» и показе перформанса 18 июня в Пятом цехе Завода Шпагина. Преимущество у тех, кто имеет опыт сценической работы.
Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету.
«Территория Гамлет» — это рефлексии художницы Кати Бочавар о сценическом опыте Аллы Демидовой, которая мечтала исполнить роль Гамлета, и ей это удалось благодаря режиссёру Теодору Терзопулосу, специально для Демидовой поставившему в 2001 году спектакль «Гамлет-урок» в афинском театре «Аттис».
Хореограф перформанса — Ксения Кирьянова, композитор — Алексей Сюмак.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть