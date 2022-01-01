Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дягилевский фестиваль снова ищет статистов Объявлен open call для участия в перформансе Кати Бочавар Поделиться Твитнуть

Пермский хореограф и перформер Владимир Кирьянов опубликовал в своём телеграм-канале объявление о том, что Дягилевский фестиваль объявляет набор волонтёров для участия в постановке Кати Бочавар «Территория Гамлет» (18 +).

Приглашаются девушки и женщины разного возраста для помощи в подготовке «Территории Гамлет» и показе перформанса 18 июня в Пятом цехе Завода Шпагина. Преимущество у тех, кто имеет опыт сценической работы.





Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету.





«Территория Гамлет» — это рефлексии художницы Кати Бочавар о сценическом опыте Аллы Демидовой, которая мечтала исполнить роль Гамлета, и ей это удалось благодаря режиссёру Теодору Терзопулосу, специально для Демидовой поставившему в 2001 году спектакль «Гамлет-урок» в афинском театре «Аттис».





Хореограф перформанса — Ксения Кирьянова, композитор — Алексей Сюмак.

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