Елена Синица
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 17 территориях края
Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 370 148 жителей
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По данным Роспотребнадзора, новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 17 территориях края.
Так, в Перми зафиксировано 39 случаев, в Кунгурском МО — пять, в Бардымском МО — три. По два заражённых жителя в Краснокамском ГО, Березниках, Большесосновском МО, Соликамском ГО, Кочевском МО, Уинском МО.
По одному случаю заражения в Пермском МО, Чайковском, Губахе, Нытвенском ГО, Чусовском ГО, Добрянском ГО, Красновишерском ГО, Очёрском ГО.
Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 370 148 жителей региона.
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