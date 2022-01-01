Елена Синица Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 17 территориях края Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 370 148 жителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 17 территориях края.

Так, в Перми зафиксировано 39 случаев, в Кунгурском МО — пять, в Бардымском МО — три. По два заражённых жителя в Краснокамском ГО, Березниках, Большесосновском МО, Соликамском ГО, Кочевском МО, Уинском МО.





По одному случаю заражения в Пермском МО, Чайковском, Губахе, Нытвенском ГО, Чусовском ГО, Добрянском ГО, Красновишерском ГО, Очёрском ГО.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 370 148 жителей региона.

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