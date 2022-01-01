Елена Синица В Перми в жилом доме произошёл пожар Загорелись домашние вещи на балконе Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Днём 3 июня в Перми в жилом доме на ул. Сигаева произошёл пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Выяснилось, что загорелись домашние вещи на балконе четвёртого этажа. До прибытия пожарных самостоятельно вышли на улицу 10 жильцов, пожарными были спасены ещё четыре человека. Погибших и пострадавших нет.





К месту происшествия приехали 42 человека и 12 единиц техники. В 14:59 пожар был полностью ликвидирован.

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