Елена Синица В Перми несколько микрорайонов останутся на сутки без холодной воды Будет проводится замена запорной арматуры Поделиться Твитнуть

В Перми с 10:00 10 июня до 10:00 11 июня несколько микрорайонов останутся без холодной воды. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Поясняется, что это связано с заменой запорной арматуры большого диаметра на резервуарах чистой воды «Кислотные дачи».





Так, холодной воды не будет в микрорайонах Лёвшино, Банная гора, Молодёжный, Энергетик (по ул. Краснослудская, 5 (котельная), (ЦТП), ж.д.8, 9, 13, 17, Лянгасова, 67, 67а, 69, 69а), ПДК, КамГЭС, Январский, Фрунзе.





Кроме этого, отключат холодную воду в деревне Голованово, в Мичуринских садах (СНТ Пасека, КС Чайка, КС №81, СТ Светлана, СТ Васильевка), на ул. ул. 1-ый Павловский проезд, 3, ул. 5-ый Павловский проезд,1 — 11, ул. Ишимская, 17 (коттеджный посёлок)

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