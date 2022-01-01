Мария Сыропятова Мэрия Перми планирует продать здание бывшего Хлебозавода № 1 Под приватизацию попала и школа-интернат по ул. Пирожкова, 37 Поделиться Твитнуть

Хлебозавод

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Администрация Перми планирует реализовать на торгах здания бывшего Хлебозавода № 1 и школу-интернат по ул. Пирожкова, 37. Эти объекты значатся в перечне на приватизацию 2022-2024 годов, опубликованном на сайте городской администрации.

Всего в списке девять зданий или комплексов недвижимости, 23 встроенных нежилых помещения, а также МУП «Ветеран» и иное имущество.

Напомним, планы приватизации мэрией зданий бывшего хлебозавода стали известны в феврале 2022 года. Среди прочего, в лот планируют включить земельный участок в 11 тыс. кв. м с пятиэтажным зданием хлебозавода в 3 тыс. кв. м 1894 года постройки (объект культурного наследия регионального значения).

В состав имущественного комплекса бывшей школы-интерната по ул. Пирожкова, 37 входит земельный участок в 57,2 тыс. кв. м, здания учебного корпуса (2,4 тыс. кв. м), спального корпуса (2,4 тыс. кв. м), столовой (430 кв. м) и хозкорпуса (397 кв. м). Ввод в эксплуатацию объектов был произведён в 1960 году.

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