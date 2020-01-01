Мэрия Перми собирается выставить на торги бывший комплекс хлебозавода №1 Стоимость комплекса может составить 15–20 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Хлебозавод

wikimapia.org

Администрация Перми собирается выставить на торги бывший комплекс хлебозавода №1. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Комплекс располагается по адресу ул. Окулова, 73а на участке для промобъектов площадью 11 тыс. кв. м, включает в себя 13 нежилых зданий, в том числе объект культурного наследия — пятиэтажное здание хлебозавода, построенное в 1894 году, объекты инженерной инфраструктуры, площадку для автостоянки.

Стоимость актива пока не определена. По данным издания, стоимость комплекса может составить 15–20 млн руб. На продажу актив планируется выставить во второй половине 2022 года.

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