Авиакомпанию «Россия» оштрафовали за нарушение прав пермских пассажиров Средства взысканы за ненадлежащее оказание услуг во время задержки авиарейса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мотовилихинский райсуд Перми удовлетворил требование транспортного прокурора и взыскал с авиакомпании «Россия» в интересах трёх несовершеннолетних пассажиров компенсацию морального вреда в размере 60 тыс. руб., а также оштрафовал перевозчика на 20 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ведомстве пояснили, что ещё в январе 2022 года авиакомпания «Россия» в нарушение требований воздушного законодательства не предоставила пассажирам задержанного рейса Пермь—Хургада услуги по размещению в гостинице, комнате матери и ребёнка, а также горячее питание.

В прокуратуре отметили, что решением суда требования надзорного органа удовлетворены в полном объёме.









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