Елена Синица
Краевая трудинспекция направила предостережение комбинату «Свеза»
Предприятие объявило о временной приостановке производстваа
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Краевая трудовая инспекция направила предостережение ООО «СВЕЗА Уральский». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Поясняется, что предостережение выдано из-за объявления о приостановке производства с 1 по 6 июня.
В инспекции напомнили, что время простоя работникам должно выплачиваться в размере не менее двух третей их средней зарплаты.
За нарушения требований трудового законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 70 тыс. руб.
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