Елена Синица Краевая трудинспекция направила предостережение комбинату «Свеза» Предприятие объявило о временной приостановке производстваа Поделиться Твитнуть

Фанерный комбинат "Свеза"

Пресс-служба губернатора Пермского края

Краевая трудовая инспекция направила предостережение ООО «СВЕЗА Уральский». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поясняется, что предостережение выдано из-за объявления о приостановке производства с 1 по 6 июня.





В инспекции напомнили, что время простоя работникам должно выплачиваться в размере не менее двух третей их средней зарплаты.





За нарушения требований трудового законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 70 тыс. руб.

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