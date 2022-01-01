За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 67 новых случаев COVID-19 Более половины заболевших — жители в возрасте 60 лет и старше Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае подтверждено 67 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 35 жителей в возрасте 60 лет и старше. Выздоровели 79 местных жителей, двое скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 370 148, умерших от инфекции 8811.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 148 пациентов, 23 из них в тяжёлом состоянии, семь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В Минздраве Пермского края отмечают, что основой снижения заболеваемости остаётся коллективный иммунитет. Он достигается благодаря иммунизации жителей против COVID-19 и своевременной ревакцинации.





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