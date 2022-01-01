Елена Синица Около 23% жителей Пермского края увеличили свои зарплатные ожидания При этом 37% опрошенных подняли требования к зарплате на сумму от 10 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

На фоне последних событий 23% соискателей из Пермского края увеличили свои зарплатные ожидания. Такие данные приводит портал по поиску работы hh.ru.

При этом 37% опрошенных подняли свои требования к зарплате на 10 тыс. руб. и более. Ещё 20% увеличили требования на 5-10 тыс. руб., 33% — в пределах 5 тыс. Еще 10% решили просто не указывать зарплату в резюме.





Отмечается, что финансовые ожидания выросли на 10 тыс. и более у 62 и 43% женщин.





В целом по стране, свои зарплатные ожидания увеличили 26% респондентов. Причём среди соискателей младше 35 лет так поступил каждый третий.





Чаще других о росте желаемой зарплаты сообщали IT-специалисты (36%), специалисты по добыче сырья и представители сферы туризма (по 31%). Меньше всего таких соискателей оказалось в сфере консультирования (16%), науки и образования (17%), а также среди начинающих специалистов (19%).





Больше всего тех, кто повысил свои зарплатные ожидания на сумму от 10 тыс. руб. из Москвы (68%), Московской области (64%) и Ростовской области (63%). В пределах 10 тыс. свои пожелания к зарплате чаще всего повышали соискатели из Пермского края (53%), Красноярского края (50%) и Челябинской области (49%).

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