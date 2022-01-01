Елена Синица
Пермяк предстанет перед судом за 48 эпизодов мошенничества
Сумма ущерба превысила 5 млн руб.
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В Перми 27-летний мужчина обвиняется в 48 эпизодах мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Отмечается, что жертвами мошенника стали 20 жителей. Общая сумма ущерба составила более 5 млн руб.
Мужчина являлся бывшим сотрудником крупной сети магазинов по продаже бытовой техники и электроники, находил людей и предлагал им заработать. Затем за вознаграждение граждане оформляли на себя кредит на покупку дорогостоящей бытовой техники.
Обвиняемому передавали чек и кредитный договор, он уверял, что обязательства по погашению кредита возьмёт на себя.
Сначала обвиняемый действительно переводил на банковские карты заёмщиков денежные средства для оплаты кредита, а потом постепенно переставал это делать. В результате выплата платежей по кредитам частично осуществлялась за счёт денег, полученных от реализации похищенного товара, а также за счёт привлечения денег вновь найденных заёмщиков.
В ближайшее время уголовное дело по ч. 2,3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» направят в суд.
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