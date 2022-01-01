Елена Синица Пермяк предстанет перед судом за 48 эпизодов мошенничества Сумма ущерба превысила 5 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 27-летний мужчина обвиняется в 48 эпизодах мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Отмечается, что жертвами мошенника стали 20 жителей. Общая сумма ущерба составила более 5 млн руб.





Мужчина являлся бывшим сотрудником крупной сети магазинов по продаже бытовой техники и электроники, находил людей и предлагал им заработать. Затем за вознаграждение граждане оформляли на себя кредит на покупку дорогостоящей бытовой техники.





Обвиняемому передавали чек и кредитный договор, он уверял, что обязательства по погашению кредита возьмёт на себя.





Сначала обвиняемый действительно переводил на банковские карты заёмщиков денежные средства для оплаты кредита, а потом постепенно переставал это делать. В результате выплата платежей по кредитам частично осуществлялась за счёт денег, полученных от реализации похищенного товара, а также за счёт привлечения денег вновь найденных заёмщиков.





В ближайшее время уголовное дело по ч. 2,3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» направят в суд.

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