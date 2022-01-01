Елена Синица В Пермском крае осудят девять человек за хищение более 200 тонн индустриального масла Ущерб составил более 7 млн руб. Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае девять человек предстанут перед судом за хищение более 200 тонн индустриального масла. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Двое из обвиняемых работали на одном из крупных промышленных предприятий в Березниках, ещё двое — на подрядную организацию. При перевозке индустриального масла обвиняемые уклонялись от маршрута, блокируя систему спутникового слежения.





Затем они отправлялись на арендованную базу, где и сливали масло. Остатки транспортировали на объект предприятия, который заказывал горюче-смазочные материалы. Уточняется, что приёмщик не знал в каком количестве должно быть сырьё и принимал товар без подписания документов.





Таким образом, группа похитила более 200 тонн масла. Ущерб составил более 7 млн руб. Двое из обвиняемых заключили досудебные соглашения. Материалы уголовного дела в ближайшее время направят в суд.

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