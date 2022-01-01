Первые летние выходные в Прикамье будут прохладными и дождливыми Поделиться Твитнуть

В выходные, 4 и 5 июня, в Пермском крае ожидается похолодание, пройдут дожди. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные Научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

В субботу сильные дожди с грозой ожидаются только на юге региона, на остальной территории будет без осадков. Температура днём +17…+22°.

В воскресенье дожди пройдут повсеместно. А из-за увеличения облачности и осадков немного похолодает, температура не превысит +15…+20°.

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