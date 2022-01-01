На Украине погиб 25-летний старший лейтенант Антон Самойленко из Перми Мужчину похоронят 3 июня на Северном кладбище Поделиться Твитнуть

На Украине 23 мая в результате полученных в бою ранений погиб старший лейтенант Антон Самойленко из Перми. Извещение об этом получила жена офицера, сообщает 59.ru.

Антону Самойленко было 25 лет. Он родился в Перми, в 2019 году окончил военный университет. Поступил на службу в ВДВ. С 24 февраля Самойленко принимал участие в спецоперации на Украине. По данным минобороны, мужчина погиб, прикрывая эвакуацию раненых и отход отряда в район расположения полка. Даже получив множество ранений, он продолжал бой.

Антона Самойленко наградили орденом Мужества посмертно.

Офицера похоронят 3 июня на Северном кладбище.

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