За сутки в Прикамье COVID-19 выявлен у жителей 16 территорий
По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявлены у пациентов 16 территорий Пермского края.
В Перми заболели 36 человек, в Очёрском ГО — пять местных жителей, в Пермском и Краснокамском округах — по три человека.
В Чайковском, Березниках, Юрлинском, Лысьвенском, Кишертском и Кунгурском округах выявлено по два новых пациента.
Единичные случаи заболевания зарегистрированы в Бардымском, Соликамском, Добрянском, Октябрьском, Чердынском и Березовском округах.
Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 370 016 жителей региона.
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