В Перми на площади 200 кв. м горели автомобильные покрышки Пожар тушили два часа Поделиться Твитнуть

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В четверг, 2 июня, в 14:25 оперативному дежурному поступило сообщение о пожаре на ул. Причальной в Перми, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

По прибытии первых пожарных расчётов выяснилось, что в пункте приёма горят автомобильные покрышки на площади 200 кв. м и трава на площади ещё 200 кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать в 16.06.

В тушении пожара принимал участие 51 человек личного состава и 15 единиц техники.

Причины возгорания выясняются.

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