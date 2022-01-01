Мария Сыропятова За простой трамваев в Мотовилихе подрядчик ремонта дорог заплатит 136 тыс. рублей По вине строителей трамваи стояли в течение часа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подрядчик ремонта трамвайных путей АО «Перминжсельстрой» заплатит за задержку движения трамваев №4, 8 и 11, восстановление контактной сети и вагонов 136,1 тыс. руб. Такое решение вынес Арбитражный суд Пермского края.

Согласно материалам дела, 12 декабря 2021 года из-за некачественного крепления уравнительной перемычки контактной сети трамвайных путей по ул. Уральской в районе остановки «Рабочий посёлок» произошло провисание этой самой перемычки, в результате лобовое стекло одного из трамваев маршрута №8 было разбито. Другой трамвай тоже маршрута №8 получил повреждение пантографа. Движение электротранспорта на линии было остановлено с 8 до 9 часов утра.

В МУП «Пермгорэлектротранс» оценили убытки от простоя движения трамваев в 54,2 тыс. руб., убытки за восстановление трамвайных вагонов в 75 тыс. руб., ещё 7,6 тыс. руб. — расходы на восстановление контактного провода.

Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, что АО «Перминжсельстрой» проводил капитальный ремонт трамвайных путей на участке ул.Уральской за 166,8 млн руб. Акт приёмки-сдачи работ был подписан в августе 2021 года.

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