«Единая Россия» продолжает работу по сбору гуманитарной помощи для Донбасса Поделиться Твитнуть

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев рассказал на состоявшемся 2 июня брифинге о некоторых итогах работы по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса.





За три месяца, что на территории Украины идёт специальная военная операция, из Прикамья для жителей освобождаемых территорий направлено уже 9 автомобильных фур гуманитарного груза, каждая по 20 тонн. Кроме того, железнодорожным транспортом отправлены строительные материалы для восстановления разрушенных домов. Сегодня формируется очередная партия груза. Планируется, что в середине июня будет отправлено ещё 4-5 фур.





Основной вид помощи — продукты питания длительного хранения, питьевая вода, вещи, предметы первой необходимости и гигиенические принадлежности. Также в период весенних садово-огородных работ была отправлена большая партия саженцев и посадочного материала.





Кроме того, региональное отделение партии «Единая Россия» открыло специальный счёт, куда каждый может пожертвовать любую сумму для помощи жителям освобождённых территорий. Первыми жертвователями этого фонда стали сами единороссы — депутаты от партии и сотрудники исполкома.





На специальном счёте к началу июня было собрано порядка 2,5 млн руб. На эти средства также закупались товары для жителей Донбасса, оплачивались транспортные расходы по доставке гумпомощи, питание волонтёров, работающих по формированию грузов.





Секретарь реготделения партии подчеркнул: вся помощь собирается абсолютно добровольно, люди делают это от чистого сердца. «У нас нет никакого плана, разнарядки. При этом самые разные люди откликнулись на призыв, и пользуясь случаем, я хочу выразить им огромную благодарность. В иные дни в исполком привозят столько коробок из местных отделений, что в коридорах трудно пройти», — говорит Вячеслав Григорьев.





Всё, что собрано из территорий Прикамья, попадает на специальный склад. Здесь ребята-молодогвардейцы формируют из самых разных товаров поддоны для транспортировки: отдельно муку, сахар, макаронные изделия и пр. «Бывает, что люди приносят даже домашние заготовки: овощные, мясные консервы и т.п. Такие виды помощи мы сортируем отдельно, упаковываем бережно, чтобы точно доехала», — говорит руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Ринат Сагидуллин.





Лидер единороссов Прикамья отметил большой вклад в работу по сбору и отправке гумпомощи «Молодой Гвардии Единой России». «Ребята работают на холодном складе не за зарплату, а по зову сердца, тратят на это своё свободное время. Большое спасибо им за это!» — сказал Вячеслав Григорьев.





Кроме сортировки, молодогвардейцы Прикамья работают в волонтёрских отрядах непосредственно в освобождённых территориях, помогая жителям. На брифинге присутствовал Андрей Сотников, который в числе других молодогвардейцев со всей страны ездил волонтёром в Мариуполь. Он занимался поддержанием жизнедеятельности лагерей беженцев: приготовлением еды, регистрацией прибывающих людей в лагерь, передачей лекарственных средств, а также в поисковых работах и разборах завалов на территории города.





«Молодая Гвардия» проводит и поисковые операции, оказывают помощь людям в части поиска родственников, проживающих на территории России. Так удалось помочь пожилой женщине из Мариуполя. Она осталась без жилья и пыталась найти родственников, которые, как оказалось, проживают в Лысьве. Ринат Сагидуллин лично разыскал их, и оказалось, что они, в свою очередь, тоже искали свою родственницу с Донбасса. Затем с помощью молодогвардейцев из Ростова удалось организовать переезд женщины в Пермский край. 29 мая родные из Прикамья встретили её. Сегодня при поддержке «Единой России» местные органы социальной защиты помогают беженке с оформлением документов: она выразила желание остаться здесь жить.





Помимо сбора гуманитарной помощи, «Единая Россия» в Прикамье проводит и другие акции в поддержку ДНР, ЛНР и Вооружённых сил РФ. В числе таких акций — пикеты «Своих не бросаем», серии автопробегов под девизом «Своих не бросаем» и «Мы вместе» с участием актива местных отделений партии, акция по написанию и доставке писем военным, задействованным в спецоперации на Украине.





По словам Вячеслава Григорьева, у реготделения хорошо налажена «обратная связь» с коллегами по партии в других регионах — в частности в Ростовской области, а также с активом партии в освобождённых районах ДНР, ЛНР. Так в Перми узнают, что помощь доставлена по адресу, люди благодарны за поддержку. Оперативно передаётся и информация о нуждах российских военных и мирных жителей. «Сейчас, например, с наступлением летнего сезона очень нужны строительные материалы. Также формируются и передаются запросы из наших воинских частей. Мы будем стараться в ближайшее время все эти запросы удовлетворять», — сказал Вячеслав Григорьев.





В заключение секретарь реготделения «Единой России» Прикамья ещё раз поблагодарил всех жителей края за неравнодушное отношение к сбору гуманитарной помощи. «Наша работа по сбору гумпомощи не останавливается, все эти проекты — длящиеся. Будем заниматься этим столько, сколько нужно», — заключил Вячеслав Григорьев.





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