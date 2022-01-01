Елена Синица В Пермском крае оборот общепита снизился на 7,9% За январь-апрель 2022 года он составил 8,1 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За январь-апрель 2022 года оборот розничной торговли сложился в сумме 212,8 млрд руб., что составляет 96% к аналогичному периоду 2021 года. Такие данные приводит Пермьстат.

При этом доля непродовольственных товаров в этот период составила 51,3%, доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – 48,7%.





Оборот общепита за январь-апрель составил 8,1 млрд руб. Это на 7,9% меньше, чем за такой же период в прошлом году.





По данным на 1 мая, объём товарных запасов в организациях розничной торговли составил 42,37 млрд руб. Это соответствует 48 дням торговли, заключили в Пермьстате.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.