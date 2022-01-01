Елена Синица В Пермском крае 65 новых случаев заражения коронавирусом В их числе девять детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших девять детей в возрасте до 17 лет включительно, а также 23 жителя в возрасте 60 лет и старше.

В краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находится 28 человек. Из них семь подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие сутки выздоровел 81 человек, умерло трое.





Привиты от коронавируса на данный момент однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов 1 475 125 человек. Завершили курс вакцинации 1 400 038 человек.

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