Сергей Ляшенко официально назначен гендиректором Пермского порохового завода Прежний руководитель находится в СИЗО Поделиться Твитнуть

Сергей Ляшенко /фото: d-russia.ru

Газета Пермского порохового завода «Кировец» опубликовала официальную информацию об итогах конкурса на должность генерального директора. Оборонное предприятие возглавит Сергей Ляшенко. Об этом пишет «Рифей».

Конкурс проводил федеральный минпромторг.

Сергей Ляшенко родился в 1967 году. В 1989-м окончил высшее военное командное училище связи. До 2003 года служил в ВС РФ. После выхода в отставку трудоустроился в управление связи и информатизации службы тыла МВД РФ. В 2015 году назначен начальником департамента информационных технологий, связи и защиты информации министерства. В этой должности дослужился до звания генерал-лейтенанта внутренней службы. В 2018 году покинул должность начальника, а затем уволился из органов внутренних дел.

Работать на ФКП «Пермский пороховой завод» Сергей Ляшенко пришёл, когда предприятием руководил Олег Миргородский.

В настоящее время Миргородский находится в новосибирском СИЗО, он фигурирует в уголовном деле о мошенничестве и коммерческом подкупе и отстранён от руководства предприятием.

«Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет и стартово-разгонные системы крылатых ракет.

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