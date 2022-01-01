В водоёмах Прикамья с начала года утонуло 12 человек Тело последней жертвы извлекли из реки Тулва 1 июня Поделиться Твитнуть

В Осинском округе Пермского края из реки Тулва 1 июня извлечено тело утонувшего мужчины 1956 года рождения. Оно было передано сотрудникам полиции для проведения судмедэкспертизы. Об происшествии сообщили в региональном митербезе.

В ведомстве отметили рост гибели людей на воде в Прикамье. По оперативным данным, с начала года уже утонуло 12 человек, в том числе один ребёнок. И это при том, что ещё не открылся купальный сезон. Спасено в этом году пять человек, в том числе два ребенка.

Министерство территориальной безопасности призывает граждан соблюдать правила безопасного поведения на водоёмах, в том числе при нахождении в лодке, а в случае происшествий звонить 112.

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