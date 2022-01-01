На Украине погиб контрактник из Новых Лядов Антону Запольских было 36 лет Поделиться Твитнуть

Антон Запольских

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В ходе спецоперации на Украине 22 мая погиб 36-летний контрактник, житель посёлка Новый Ляды Антон Запольских, об этом сообщили в местной администрации.

Антон в 2000 году окончил среднюю школу № 129 и поступил в пермское профучилище № 41. В 2004 году был призван служить в спортивную роту мотострелковых войск. После службы вернулся в родной посёлок, работал в ПАО «Т Плюс».

В апреле 2022 года ушел служить по контракту.

Администрация посёлка Новые Ляды приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего. Антон Запольских посмертно награждён орденом «За мужество и отвагу».

Прощание с погибшим состоится 2 июня в 12:00 по адресу: ул. Крылова,63, в помещении общественного центра.

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