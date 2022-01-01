В Перми возобновляется проект «Выходные на набережной» В первый уикенд лета состоится всероссийский фестиваль уличной культуры «Все стили в силе» (0+) Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми возобновляется проект «Выходные на набережной». Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава Перми Алексей Дёмкин.

«Каждые выходные, начиная с 3 июня, пермяков ждут различные активности. Так, в ближайшие выходные на набережной пройдёт фестиваль уличной культуры «Все стили в силе» (0+)», — сообщил градоначальник.

Местом фестиваля в этом году выбрана новая часть городской набережной — амфитеатр. С 3 по 5 июня здесь пройдут танцевальные битвы в направлениях break-dance, hip-hop, house dance. Открытие фестиваля состоится в пятницу в 14:30.

В рамках фестиваля также состоится «Supermodel Vogue ball», тематикой которого станет фильм «Голодные игры».

Вход для зрителей на основную площадку — набережную — бесплатный. В целях безопасности площадка фестиваля будет огорожена и оснащена металлодетекторами.

Расписание «Выходных на набережной» будет публиковаться еженедельно в группе фестиваля «ВКонтакте».

Напомним, в 2020-2021 годах мероприятия «Выходных на набережной» не раз отменялись из-за эпидобстановки.

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