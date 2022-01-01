Андрей Стрельцов «Амкар» обыграл «Иртыш» Подопечные Рустема Хузина вернули себе пятое место в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

Рустем Хузин

Константин Долгановский

Футболисты «Амкара» на своём поле в рамках первенства ФНЛ-2 победили омский «Иртыш» со счётом 2:0. Оба мяча были забиты еще до перерыва.





Голы на счету Максима Жестокова и Константина Морозова. В обоих мячах ассистентом выступил лучший игрок мая — Михаил Горелишвили. После этой победы подопечные Рустема Хузина вернули себе пятое место в турнирной таблице





Следующий матч состоится 4 июня. Он будет заключительным для «красно-черных» в этом сезоне. Соперником будет «Динамо-Барнаул». Поединок пройдёт в Перми.





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