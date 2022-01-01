За сутки коронавирус диагностирован у жителей восьми территорий Прикамья Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за сутки выявлены у пациентов восьми территорий Пермского края.

В Перми заболели 56 человек, в Пермском МО — двое. Единичные случаи заболевания диагностированы в Чернушинском, Кунгурском, Юрлинском, Оханском, Соликамском и Октябрьском округах.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 370 016 жителей региона.





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