Елена Синица На Украине погиб ещё один военнослужащий из Прикамья Алексей Назаренков был командиром танка Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края — старший сержант, командир танка Алексей Назаренков. Об этом сообщает администрация Очёрского городского округа в своих социальных сетях.

Алексей Назаренков родился 24 февраля 1987 года в с. Кулики. В 2006 году был призван на срочную военную службу, затем проходил службу по контракту, неоднократно был в горячих точках.





Прощание с Алексеем Назаренковым состоится 2 июня в 12:30 в Доме культуры села Кулики (ул. Центральная, 12).

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