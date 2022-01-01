Елена Синица
На Украине погиб ещё один военнослужащий из Прикамья
Алексей Назаренков был командиром танка
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В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края — старший сержант, командир танка Алексей Назаренков. Об этом сообщает администрация Очёрского городского округа в своих социальных сетях.
Алексей Назаренков родился 24 февраля 1987 года в с. Кулики. В 2006 году был призван на срочную военную службу, затем проходил службу по контракту, неоднократно был в горячих точках.
Прощание с Алексеем Назаренковым состоится 2 июня в 12:30 в Доме культуры села Кулики (ул. Центральная, 12).
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