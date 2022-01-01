Елена Синица В Перми порядка 35% школьников хотели бы учиться в вузе на программиста Ещё 15% приняли решение учиться на врача Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми порядка 47% родителей сообщили, что их дети планируют поступать в вузы. Об этом сообщается в исследовании портала SuperJob.

Ещё 24% школьников планируют продолжить обучение в колледжах или училищах. Около 3% родителей сообщили, что ребёнок не будет продолжать обучение после школы, а сразу пойдёт работать. Примерно 21% опрошенных ответил, что пока решение не принято.





Если говорить о поступлении в среднее профессиональное учебное заведение, то 24% выпускников хотят учиться на программиста, 16% — на медсестёр, 12% — на дизайнера и 11% на педагога.





Порядка 9% родителей сообщили, что их ребёнок будет учиться на строителя и сотрудника МВД, по 5% — на юриста и автомеханика. У 3% ребёнок решил получить в колледже специальность бухгалтера. Ещё 10% респондентов назвали другие профессии. В их числе сотрудник МЧС, повар, фармацевт.





Если же говорить о поступлении в вуз, то 35% школьников хотели бы обучиться на программиста, 15% — на врача, 9% — на экономиста, по 7% — на инженера или психолога. Ещё 3% решили освоить специальность учителя, юриста, дизайнера, архитектора и химика. По 2% опрошенных поделились планами ребёнка учиться на филолога-лингвиста и тренера.

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