Коронавирусом в Прикамье заболели ещё 64 человека Двое скончались Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 64 новых случая COVID-19. Среди заражённых более трети (26 жителей) в возрасте 60 лет и старше. Выздоровели 67 человек, двое скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 370 016, погибших от инфекции — 8806.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 192 пациента, 31 из них в тяжёлом состоянии, 9 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда — 28,9%.

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