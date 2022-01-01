В Пермском крае за сутки коронавирус диагностирован у жителей пяти муниципалитетов
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По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявлены у пациентов пяти территорий Прикамья.
В Перми заболели 59 человек, трое в Верещагинском ГО.
Единичные случаи заболевания зарегистрированы в Бардымским, Суксунском и Кунгурском округах.
Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 369 952 жителей региона.
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