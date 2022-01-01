Елена Синица Скончался пермский хирург Владимир Ермаков Ему было 70 лет Поделиться Твитнуть

Скончался один из ведущих хирургов Перми Владимир Ермаков. Ему было 70 лет. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Владимир Ермаков в 1974 году начал работу хирургом в городской больнице № 21, с 1975-го заведовал хирургическим кабинетом. В медсанчасти № 11 руководил операционным блоком, затем, с 2000 по 2014 год, возглавлял хирургическое отделение клиники.





«Владимир Фёдорович был настоящим профессионалом своего дела, ответственным и внимательным доктором, требовательным и чутким наставником, охотно делившимся своими знаниями и опытом с молодыми специалистами. Пользовался заслуженным авторитетом и глубочайшим уважением у коллег и пациентов», — говорится в сообщении.





Прощание состоится 2 июня в 11:30 в ДК им. Кирова (ул. Кировоградская, 26). Отпевание пройдёт в храме Ксении Петербургской (ул. Автозаводская, 82А) в 13:30. Владимира Ермакова похоронят на Закамском кладбище.

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